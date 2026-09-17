Причиненото от човека глобално затопляне е довело до изтъняване на ледниците и размразяване на вечната замръзналост в планините, което вероятно е спомогнало за нарушаването на устойчивостта на хималайския склон, срутил се през миналия месец и предизвикал катастрофални наводнения в Непал, съобщи АП като се позова на доклад на международната научна мрежа - World Weather Attribution.

Климатичните промени не са единствената причина за бедствието от 26 август, като мащабното земетресение в Непал през 2015 г. може допълнително да е отслабило скалната маса години по-рано, е един от изводите на учените.

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„Това бедствие не беше екстремно метеорологично събитие, но отпечатъците от климатичните промени все още се виждат ясно в дългосрочните изменения“, казва в изявление за пресата Бен Кларк, климатолог от Импириъл Колидж Лондон (Imperial College London), работил по анализа.

Повече от 1300 души загинаха, а над 5000 остават в неизвестност, след като огромна част от скала и лежащ над нея ледник се срутиха близо до границата на Непал с Китай. Последвалият порой от вода, лед и скални блокове премина през населените места по протежение на коридора на река Тришули и нанесе щети за милиарди щатски долари.

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Климатолозите казват, че в Хималаите повишаващите се температури карат ледниците да се свиват и да размразяват трайно замръзналата почва, която помага за скрепяването на напуканите планински скали. Това означава, че климатичните промени могат да променят не само метеорологичните опасности като горещини и проливни дъждове, но и стабилността на самите планини, застрашавайки селищата, намиращи се в тесните речни долини отдолу.

Анализът не изяснява дали срутването щеше да се случи без климатичните промени, причинени главно от отделянето на парникови газове при изгарянето на горива като петрол, газ и въглища. Изследователите обаче стигат до заключението, че затоплянето е засилило няколко процеса, които в продължение на десетилетия са правили склона по-нестабилен.

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Докладът установява, че една от най-ясните промени, пряко свързани с климатичните промени, е повишаването на височината на границата на замръзване.

Според анализа затоплянето е изтласкало нагоре надморската височина, на която почвата остава постоянно замръзнала, с приблизително 100 метра на десетилетие. Затова скалите, намиращи се на по-голяма надморска височина са изложени на по-дълги периоди с температури над нулата, размразявайки вечно замръзналите места и причинявайки пукнатини в леда, което в крайна сметка отслабва скалната повърхност под леда.

Според доклада свиването на ледниците също е изиграло роля за отслабването на склона. Ледниците в региона губят маса от десетилетия насам с темп, равняващ се на изтъняване с повече от половин метър всяка година, констатира докладът. Ледникът Лангтанг Лирунг, разположен в региона, където се случи бедствието миналия месец, се е оттеглил с около половин километър от 90-те години на миналия век насам, оголвайки скала, която някога е била покрита с лед.

Редактор: Никола Тунев