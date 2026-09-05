Снимка: Getty Images
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Рухването на ледник предизвика мащабна катастрофа, която уби 1300 души
10 дни след опустошителното наводнение в Непал – още двама спасени. 64-годишна жена беше намерена жива в разрушения си дом. 4-етажната сграда е почти изцяло заровена в кал. Тя е намерена от полицейски екип и транспортирана с хеликоптер за лечение в столицата Катманду.
По-рано днес беше открит и още един оцелял в тунелите на разрушената водноелектрическа централа в района.
9 дни след катастрофалното бедствие: Спасиха още двама затрупани работници в Непал
Рухването на ледник предизвика мащабна катастрофа, която уби 1300 души. Повече от 5 000 се водят изчезнали.Редактор: Никола Тунев
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