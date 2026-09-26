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Историите на бебета, оцелели по чудо, и на лекари, които променят съдби
Всяка година в България се раждат преждевременно 6 хиляда деца. В „Темата на NOVA” тази седмица Виолета Манчева и операторът Мариела Петрова разказват разтърсващите истории на недоносени деца, оцелели по чудо, и на лекари, които променят съдби. Как само за няколко десетилетия безнадеждната присъда "недоносено бебе" се превръща в шанс за оцеляване и пълноценен живот?
1980 година се оказва повратна за тогава младия лекар от педиатрията Емилия Христова. Тя печели специализация за неонатолог в парижката болница „Порт Роял”.
„Темата на NOVA” в аванс: Какви тайни от миналото крие София?
Точно там младият лекар вижда как най-малките пациенти се лекуват по модел, който България тепърва трябва да изгради. „Страхотен срив в моята психика. Аз се почувствах като нещожество, защото ние имахме само няколко инкубатора и 2-3 монитора. Там детето, което тежи 500 гр вече е с жизнеспособност”, разказва акад. проф. Емилия Христова.
Очаквайте „От първия дъх” в „Темата на NOVA” - веднага след централните новини.
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