Туризмът предоставя уникалната възможност да разчитаме културния код на народите. Днес в дипломацията и в опазването на мира липсват именно доверието в човечността и способността да разчитаме културния код на другите. А това е най-голямата сила на туризма. С тези думи министър-председателят Румен Радев откри срещата с висшия управленски екип на TUI Group, една от най-големите туристически групи в света, обединяваща широк спектър от туристически дейности. Събитието се състоя днес в к.к. „Златни пясъци” и в него участва също министърът на туризма Илин Димитров.

Снимка: МС

Министър-председателят Румен Радев акцентира върху възможностите за развитие на различните видове туризъм в България и големия потенциал, който страната ни притежава в тази сфера. Имаме прекрасно море, планини, ски курорти, имаме селски туризъм, културен туризъм, религиозен туризъм, кулинарен туризъм и още много възможности, посочи Радев и изтъкна културно-историческото богатство на страната ни.

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Министър-председателят специално подчерта ролята на туризма за икономическото развитие и инвестициите. Това е важна индустрия, която се нуждае от разумно управление и ресурси, добави Радев. В словото си министър-председателят открои също стратегическото партньорство между България и Германия, където именно се намира и централата на TUI Group. „Радвам се, че можем да продължим да задълбочаваме нашите отношения”, добави той.

Снимка: МС

В рамките на събитието в „Златни пясъци” премиерът Румен Радев проведе и двустранна среща с главния изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел. В присъствието на двамата бе подписано бранд споразумение за най-голямата хотелска марка на TUI – TUI-BLUE.

По време на срещата министърът на туризма Илин Димитров представи основните реформи, по които министерството работи за развитието на сектора.

„Правим промени, които твърде дълго са били отлагани. Вече е ясно, че туризмът е ключов сектор за икономиката ни, и работим за повече инвестиции, по-силен маркетинг, по-добра свързаност и по-високо качество на туристическия продукт”, заяви Димитров.

Главният изпълнителен директор на TUI Group Себастиан Ебел посочи, че България има конкурентен туристически продукт и реален потенциал за ръст, ако той бъде съчетан със силна свързаност и активен маркетинг. „Това, което видях тук, е впечатляващо. България има отличен туризъм и от нас зависи да работим заедно, така че повече хора в Европа да научат за нея“, каза Ебел.

По думите на Илин Димитров държавата ще търси директен подход към бизнеса и инвеститорите, така че добрите проекти да преминават по-бързо и предвидимо през институциите. Паралелно с това ще се работи за промени в нормативната рамка, които да дадат повече възможности на общините сами да развиват и рекламират своите туристически дестинации.

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Като пример за новия модел на работа министърът посочи партньорството с TUI. Ден по-рано Министерството на туризма подписа дългосрочен меморандум с най-големия туроператор в Европа, с цел туристите, пътуващи до България чрез TUI, да достигнат 400 хил. души годишно до 2030 г. „Искаме да удвоим туристическия поток, като насочим усилия към качеството, което предлагаме“, каза още министърът.

Следващите стъпки са по-активното използване на големи международни събития за популяризиране на България и създаването на международно обединение на университети, които обучават кадри за туризма. Целта е бизнесът, държавата и образованието да обединят усилия за повишаване на качеството в сектора.

Редактор: Мария Барабашка