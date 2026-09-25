Голям пожар обхвана около 600 декара горски площи, сухи треви и храсти край село Смирненски в община Брусарци. След продължила цял ден операция огънят е овладян от пожарникари от Монтана и Лом, съобщи кореспондентът на БТА в Монтана Цветомир Цветков.

В гасенето в четвъртък са се включили шест противопожарни екипа и общо 20 огнеборци. Работата им е продължила през целия ден. Районът остава под наблюдение и днес, като на място е оставен дежурен екип заради опасността от повторно възпламеняване.

Пожар обхвана 700 декара край Клисурския манастир (СНИМКИ)

По предварителна информация огънят е засегнал около 200 декара смесена гора. Пожарът там е бил низов - пламъците са преминали основно през растителността по земната повърхност. Други около 400 декара със сухи треви и храсти също са обгорели.

Това не е бил единственият пожар в област Монтана през изминалото денонощие. Огнеборците са реагирали на още четири сигнала. Общо 33 декара суха растителност са изгорели край селата Замфир и Сливата в Oбщина Лом, а в Берковица и Лом са горели отпадъци.

Редактор: Цветина Петкова