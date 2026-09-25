Стотици зрители се събраха в Барселона, за да наблюдават традиционното издигане на каталунски човешки кули. По това време на годината се провеждат празненствата Ла Мерсе, посветени на покровителката на Барселона - Богородица на Милосърдието.

„Ла Мерсе“ - грандиозният уличен фестивал в Барселона (ВИДЕО)

Всички осем местни групи кастелиери издигнаха пред кметството 25 кули с височина до девет реда под съпровода на традиционни каталунски духови инструменти. Тази традиция е включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.