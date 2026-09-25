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Тази традиция е включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство
Стотици зрители се събраха в Барселона, за да наблюдават традиционното издигане на каталунски човешки кули. По това време на годината се провеждат празненствата Ла Мерсе, посветени на покровителката на Барселона - Богородица на Милосърдието.
„Ла Мерсе“ - грандиозният уличен фестивал в Барселона (ВИДЕО)
Всички осем местни групи кастелиери издигнаха пред кметството 25 кули с височина до девет реда под съпровода на традиционни каталунски духови инструменти. Тази традиция е включена в списъка на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство.
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