Руски дрон удари многоетажна сграда в центъра на Киев в петък сутринта. Украинските власти съобщават за убито дете при атаката, както и за още една жертва при нападение в Одеска област. Загиналото дете е 17-годишно момче, а ранените при нападението срещу 16-етажната жилищна сграда са най-малко 7.

През последните седмици Русия подлага Киев и околностите му на почти непрестанни обстрели с по-бързите си и по-високо летящи дронове, които са по-трудни за сваляне. Москва отрича да напада умишлено мирни граждани.

Руското Министерство на отбраната заяви, че в нощта срещу петък силите му са атакували с дронове цели на украинската военна промишленост, логистични центрове и плавателни съдове, използвани от Въоръжените сили на Украйна.

Нови масирани атаки между Русия и Украйна, има жертви

Осем души, сред които и едно дете, бяха ранени при украинска атака с дронове в руската Уляновска област, съобщи губернаторът Алексей Руских. Той обяви в Telegram, че при нападението са нанесени щети върху индустриалната и гражданската инфраструктури.

В Белгородска област е загинал цивилен, а друг гражданин е бил ранен при украинска атака с дронове през изминалата нощ, съобщи регионалният оперативен щаб.

Във Воронежка област губернаторът Александър Гусев обяви, че тази нощ подразделенията на руската противовъздушна отбрана са унищожили 88 дрона над областния център и над още най-малко шест района. Във Воронеж са ранени четирима души, а жилищни сгради, има щети върху автомобили и промишлени обекти.

В Пермска област губернаторът Дмитрий Махонин съобщи, че противовъздушната отбрана и мобилни артилерийски групи отблъскват "масирана" атака с дронове срещу областта. По думите му е атакуван промишлен обект, но засега няма данни за жертви. Спешни екипи работят на мястото.

Противовъздушната отбрана в руската Ростовска област докладва за около 50 свалени украински дрона над областта през изминалата нощ, като при атаката е ударена петролната рафинерия в град Новошахтинск, съобщи губернаторът Юрий Слюсар. По думите му нападението е наложило предприятието временно да спре работа.

Редактор: Дарина Методиева