Френската актриса, писателка и певица Марина Влади почина на 88-годишна възраст.

Тя е издъхнала в дома си, заобиколена от близките си и своите животни, съобщиха децата ѝ. Те определиха живота ѝ като „дълъг, красив и пълноценен“.

Влади участва в повече от 80 филма. През 1963 г. получава наградата за най-добра актриса на кинофестивала в Кан за ролята си в „Съпружеското легло“. Работи и с режисьори като Орсън Уелс.

⚫️L’actrice Marina Vlady est décédée à l’âge de 88 ans, annonce sa famille

➡️ https://t.co/VrPap0kU84 pic.twitter.com/gFWU1GkLU2 — Le Parisien (@le_Parisien) September 24, 2026

Вдовицата на Висоцки продава предмети на изкуството

Тя е дъщеря на оперния певец Владимир Поляков, който заминава за Франция през 1915 г. Майка ѝ Милица, известна танцьорка, пристига в страната през 1917 г., бягайки от Болшевишката революция. Марина Влади е известна и като съпруга на легендарния руски поет, певец и актьор Владимир Висоцки.

L'actrice et chanteuse Marina Vlady est décédée ce 24 septembre 2026 à l'âge de 88 ans.

Qu'elle repose en paix 🕊#RIP #MarinaVlady

10.05.1938 ~ 24.09.2026 pic.twitter.com/deI5ufGSZq — Martine (@Mart_in_Paris) September 24, 2026

♦ Марина Влади - голямата любов на Висоцки

Френската актриса с руска кръв е последната голяма любов на Висоцки. С нея си отива цяла епоха на европейското кино - времето на Жан-Люк Годар, Орсън Уелс, Жан Деланой, Марко Ферери и Бертран Таверние. Но за милиони хора в Русия, Украйна, България и останалата част от бившия социалистически свят името ѝ завинаги ще бъде свързано преди всичко с Владимир Висоцки.

Последняя жена Владимира Высоцкого, актриса Марина Влади, умерла в возрасте 88 лет.



Французская актриса русского происхождения была третьей и последней супругой Высоцкого. Они поженились в 1970 году и оставались вместе до смерти поэта в 1980-м. Позже Влади написала о нём книгу… pic.twitter.com/G4GAF0H7Aa — ⭐️Oles Filonenko⭐️ (@FilonenkoOles) September 24, 2026

Дъщеря на руски емигранти

Марина Влади е родена на 10 май 1938 г. в Клиши, край Париж, като Катрин Марина дьо Поляков-Байдаров. Родителите ѝ са руски емигранти. Баща ѝ Владимир Поляков е оперен баритон, а майка ѝ Милица - балерина. След революцията семейството се установява във Франция. Четирите им дъщери избират изкуството за свой път и всички стават актриси или работят в телевизията. Марина е най-малката.

Marina Vlady, 1938-2026 (« Sapho ou la fureur d'aimer », 1970) pic.twitter.com/NVN5dDdUvi — veja_75 (@ejarque_vincent) September 24, 2026

Тя започва да се снима още като дете. Постепенно от момиче с „руски“ тип красота се превръща в една от най-разпознаваемите млади звезди на френското кино през 50-те години. Пробивът идва с филма на Андре Кайат „Преди потопа“ (Avant le déluge, 1954), за който получава наградата „Сюзан Бианшети“, присъждана на млада актриса с обещаваща кариера.

От „Принцесата на Клев“ до Кан

Влади постепенно се освобождава от образа на красивата млада звезда и започва да търси по-сериозни роли.

През 1961 г. Жан Деланой я избира за ролята на Мадмоазел дьо Шартр в „Принцесата на Клев“ - екранизация по прочутия роман на Мадам дьо Лафайет. Две години по-късно идва най-голямото признание в кинокариерата ѝ. За ролята си в „Съпружеското ложе“ (Le Lit conjugal) на италианския режисьор Марко Ферери Марина Влади получава наградата за най-добра женска роля на кинофестивала в Кан през 1963 г.

Скончалась последняя жена Владимира Высоцкого, актриса и певица Марина Влади



Она умерла в возрасте 88 лет, как сообщает агентство AFP. pic.twitter.com/4SJypBlBYv — Вот Так (@vottak_tv) September 24, 2026

Следват десетилетия работа с едни от най-значимите режисьори на европейското кино. Тя работи с Орсън Уелс във „Фалстаф“, с Жан-Люк Годар в „Две или три неща, които знам за нея“, с Бертран Таверние в „Нека празникът започне...“, а по-късно и с Еторе Скола в „Сплендор“. Влади участва в около сто филма, като през кариерата си преминава свободно между комерсиалното кино и авторските продукции.

И тогава идва Висоцки

Ако киното прави Марина Влади известна, Владимир Висоцки променя живота ѝ. Двамата се срещат през 60-те години. Той вече е легенда на театъра на „Таганка“ - поет, актьор и певец, чиито песни се разпространяват от човек на човек в СССР въпреки ограниченията на властта.

Умерла жена Владимира Высоцкого — актриса и певица Марина Влади. Ей было 88 лет.



Последние годы она жила в Париже pic.twitter.com/fksyzpzcgA — Андропов Юрий Владимирович (@_andropov_kgb) September 24, 2026

През 1970 г. Марина Влади и Висоцки се женят. Тяхната любов се развива от двете страни на Желязната завеса. Тя е във Франция, а той - в Москва. Пътуванията, телефонните разговори и срещите им са белязани от политическата реалност на епохата. Но за двамата границата между Париж и Москва се оказва по-лесна за преодоляване от разстоянието, разделящо обикновените хора.

Умерла французская актриса Марина Влади



Вдова Владимира Высоцкого скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Le Figaro. pic.twitter.com/EO75yQ0E6L — ЭХО (@echofm_online) September 24, 2026

Влади се опитва да помогне на Висоцки да напусне СССР, но това не се случва. На 25 юли 1980 г. той умира в Москва едва на 42-годишна възраст. За Марина това е загуба, която никога няма да се превърне просто в страница от миналото.

„Владимир, или прекъснатият полет“

Седем години след смъртта му тя публикува книгата „Владимир, или прекъснатият полет“ (Vladimir ou le Vol arrêté). Това не е просто мемоар за известен съпруг. Това е личният разказ на една жена за човека зад легендата - за любовта, самотата, зависимостите, славата и живота в страна, в която Висоцки е едновременно обожаван и преследван от системата.

Marina Vlady and her husband, Vladimir Vysotsky

(Photo James Andanson/Sygma/Getty Images) pic.twitter.com/GsDDY5SZv6 — Bogdan (The Beacons are lit!) ☦️ 🇷🇴 (@whitenights_ro) November 3, 2025

Именно чрез Влади западният читател получава един от най-интимните портрети на Висоцки. Тя продължава да говори и да пише за него десетилетия след смъртта му.

Не само „жената на Висоцки“

Представянето на Марина Влади единствено като съпругата на Висоцки би означавало да се пренебрегне огромна част от живота ѝ. Тя е актриса с близо седем десетилетия професионален път. Има театрални роли, телевизионни продукции, пет музикални албума и тринадесет книги. В по-късните си години се посвещава все повече на литературата и сцената.

Влади е и обществено ангажирана жена. През 1971 г. тя е сред жените, подписали прочутия „Манифест на 343-те“, с който французойки публично заявяват, че са правили аборт - акт на гражданско неподчинение в борбата за неговото легализиране във Франция. Тя участва и в други обществени каузи и не се страхува да заема публични позиции по теми, които смята за важни.

Последната от четирите сестри

Смъртта на Марина Влади има и друг символен смисъл. Тя е последната от четирите сестри Поляков, които превръщат руското си емигрантско семейство в своеобразна артистична династия във Франция.

Сестрите ѝ Олга Варен, Одил Версоа и Елен Валие също оставят следа в киното и телевизията. Четирите дори играят заедно в „Три сестри“ на Чехов през 1966 г.

Така с Марина Влади си отива не просто звезда на френското кино. Отива си жена, родена в семейство на руски емигранти, превърнала се във френска кинозвезда, спечелила награда в Кан, работила с най-големите режисьори на Европа и преживяла една от най-известните любовни истории на XX век. История, която започва в Париж, преминава през Москва и продължава дълго след смъртта на Висоцки. Марина Влади беше много повече от „съпругата на Висоцки“. Но именно любовта им я превърна в незаличима част от неговата легенда, а него - в незаличима част от нейния живот.

Редактор: Ивета Костадинова