Телевизиите CNN и MS NOW съобщиха, че журналистите им отново са получили достъп до Белия дом, след като сутринта им беше отказано да влязат.

Това стана след съдебно решение, разпореждащо възстановяването на достъпа им, както и на този на онлайн медията Politico.

Американски телевизии бойкотират Белия дом след решението на Тръмп да забрани достъпа на CNN, MS NOW и POLITICO

Към момента няма информация дали Politico също е възстановила достъпа си до Белия дом.

Припомяне, че телевизионните екипи, отразяващи ежедневните събития в Белия дом, преустановиха работата си в знак на протест срещу решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на CNN.

Редактор: Георги Иванов