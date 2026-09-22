Телевизионните екипи, отразяващи ежедневните събития в Белия дом, ще преустановят работата си в знак на протест срещу решението на президента Доналд Тръмп да забрани достъпа на CNN.

Пет американски новинарски канала споделят отговорността за заснемането на дейностите на президента в продължение на години. Те се договарят кой в кой ден снима и споделят кадрите помежду си.

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Множество по-малки медии, като местни телевизионни предавания и вестници, също използват тези кадри. Шефът на бюрото на телевизия FOX във Вашингтон заяви, че каналите се обединяват, „тъй като осъзнават, че следващи биха могли да бъдат самите те“.

Редактор: Никола Тунев