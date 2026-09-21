Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, починал в неделя на 27-годишна възраст, съобщи представител на семейството.

Гербер се намирал в рехабилитационен център, според онлайн регистрите на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис.

Синът на Ричард Гиър и дъщерята на Синди Крофорд работят заедно десетилетия след развода на родителите им

Смъртта беше потвърдена от Али Дженкинс, представител на Крауфорд и Гербер, които са семейство от 1998 г.

„Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент”, посочи Дженкинс в официално съобщение в неделя вечерта.

Пресли Гербер се изявяваше като модел. Той е по-големият брат на известния модел и актриса Кая Гербер.

Редактор: Мария Барабашка