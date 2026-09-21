Снимка: gettyimages
Пресли Гербер се изявяваше като модел
Пресли Гербер, синът на супермодела Синди Крауфорд и бизнесмена Ранде Гербер, починал в неделя на 27-годишна възраст, съобщи представител на семейството.
Гербер се намирал в рехабилитационен център, според онлайн регистрите на съдебния лекар на окръг Лос Анджелис.
Синът на Ричард Гиър и дъщерята на Синди Крофорд работят заедно десетилетия след развода на родителите им
Смъртта беше потвърдена от Али Дженкинс, представител на Крауфорд и Гербер, които са семейство от 1998 г.
„Семейството моли за уединение в този изключително труден и болезнен момент”, посочи Дженкинс в официално съобщение в неделя вечерта.
Пресли Гербер се изявяваше като модел. Той е по-големият брат на известния модел и актриса Кая Гербер.Редактор: Мария Барабашка
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