Двама са загинали, а шестима са ранени в атака на украински дронове срещу Московска област. Губернаторът Андрей Воробьов каза, че са свалени 249 дрона. Според него има пожари в няколко жилищни сгради. И двете жертви са в частни домове, каза Воробьов.

В столицата Москва е повредена петролна рафинерия. „Шереметиево“ - най-голямото летище в Москва - предупреди пътниците за въведени временни ограничения. А на летище „Внуково“ всички полети бяха спрени.

Кметът на Москва нарече атаката „безпрецедентна“. Сергей Собянин съобщи тази сутрин, че при атака с дрон срещу руската столица са нанесени щети по обект в Московския нефтопреработвателен завод.

В съобщението се казва също така, че няма данни за жертви.

Гъст пушек се издига над московския район „Капотня”, украински дрон удари една от най-големите петролни рафинерии

„Атаката на вражески дронове срещу Москва продължава, по обект на територията на Московския нефтопреработвателен завод има щети, няма пострадали“, написа Собянин в официалния си канал в руското мобилно приложение Max.

По думите на кмета на Москва на мястото на инцидента работят службите за спешна помощ.

Няколко часа по-рано властите в Украйна съобщиха, че седем души, включително две деца, са загинали при руски атаки в Киевска и Сумска област в събота.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски потвърди, че през изтеклата нощ украинските сили са ударили едно от основните нефтопреработвателни и логистични съоръжения на Русия в Московска област, предаде "Укринформ", позовавайки се на публикация на Зеленски във Facebook.

“Нашите удари на голямо разстояние имаха снощи значителен резултат в Московска област. Едно от ключовите петролни съоръжения на Русия и логистичен център на агресора бяха ударени. Това са милиарди долари, които са били в помощ на военната машина”, написа украинският президент в социалната платформа.

Той благодари на украинските войници и на разузнавателните служби за прецизността им. Зеленски отбеляза също така, че са наложени санкции на компания във руската Воронежка област.

Руска атака с дрон унищожи склад на продуцентската компания, чийто съосновател е Зеленски

“Москва трябва да спре да изгражда многослойни пръстени за противовъздушна отбрана за сметка на други области и вместо това да прекрати бруталната си война и да избере мира. На масата са ходове за деескалация - в енергийния сектор и продоволствената сигурност. Необходима е политическа воля. Благодаря на всички, които укрепват далекобойните възможности на Украйна“, заключи държавният глава.

Генералният щаб на армията на Украйна потвърди, че снощи части на украинските отбранителни сили са ударили Московския нефтопреработвателен завод "Газпромнефт-Москва" в район Капотня на руската столица. Съобщава се, че на територията на съоръжението е избухнал голям пожар, като са засегнати три инсталации.

"Газпромнефт-Москва" е една от най-големите нефтопреработвателни рафинерии в Русия. Тя има капацитет от около 12 милиона тона суров петрол годишно. Съоръжението рафинира суров петрол и произвежда бензин за автомобили, дизелово и реактивно гориво, мазут и други петролни продукти. Рафинерията играе важна роля за покриване на потребностите на руските въоръжени сили.

Московският нефтопреработвателен завод в Капотня е разположен само на около 15 км от Кремъл, отбелязва "Укринформ".

Редактор: Ивета Костадинова