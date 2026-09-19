След първия удар автомобилът е продължил движението си и се е ударил в стълба

Служител на почистваща компания е получил сериозни наранявания при необичаен инцидент на международното летище в Мюнхен. Управляваният от него служебен автомобил се е ударил в двигател на паркиран самолет.

Катастрофата е станала около 03:00 часа местно време. След първоначалния сблъсък с двигателя автомобилът е продължил движението си и се е ударил в стълба, използвана за качване на пътници. В този момент на нея не е имало хора.

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Пострадалият водач е получил сериозни травми. На място е изпратен спасителен хеликоптер, с който той е транспортиран до болница.

Самолетът се е намирал на стоянка извън основната зона на летището и по време на инцидента на борда не е имало пътници или екипаж. По първоначални данни на полицията е възможно водачът да е получил внезапен здравословен проблем, довел до загуба на контрол над автомобила.

Предстои разследването да установи точната причина и последователността на събитията. От полицията уточняват, че други хора не са били изложени на опасност.

Инцидентът не е довел и до нарушения в работата на летището. На аерогарата в Мюнхен редовните нощни полети са ограничени в часовете между полунощ и 05:00 часа сутринта.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Симеон Томов, БТА

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