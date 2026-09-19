Служител на почистваща компания е получил сериозни наранявания при необичаен инцидент на международното летище в Мюнхен. Управляваният от него служебен автомобил се е ударил в двигател на паркиран самолет.

Катастрофата е станала около 03:00 часа местно време. След първоначалния сблъсък с двигателя автомобилът е продължил движението си и се е ударил в стълба, използвана за качване на пътници. В този момент на нея не е имало хора.

Боинг 787 претърпя инцидент на летище "Франкфурт", има пострадали (ВИДЕО)

Am Flughafen München kollidiert ein Auto mit einem Flugzeug, der Fahrer wird schwer verletzt. Ein Gutachten soll die Hintergründe des Unfalls klären. https://t.co/pkr7AFCAk3 — stern (@sternde) September 19, 2026

Пострадалият водач е получил сериозни травми. На място е изпратен спасителен хеликоптер, с който той е транспортиран до болница.

Самолетът се е намирал на стоянка извън основната зона на летището и по време на инцидента на борда не е имало пътници или екипаж. По първоначални данни на полицията е възможно водачът да е получил внезапен здравословен проблем, довел до загуба на контрол над автомобила.

Предстои разследването да установи точната причина и последователността на събитията. От полицията уточняват, че други хора не са били изложени на опасност.

Инцидентът не е довел и до нарушения в работата на летището. На аерогарата в Мюнхен редовните нощни полети са ограничени в часовете между полунощ и 05:00 часа сутринта.

Редактор: Цветина Петкова