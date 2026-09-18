България ще продължи да подкрепя Черна гора в процеса на присъединяване към Европейския съюз. Важно е постигнатият напредък да бъде запазен и реформите да продължат, за да може страната да се възползва от възможността, която се открива пред нея. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова на среща с Филип Иванович, заместник министър-председател по външните работи и европейските въпроси на Черна гора.

Министър Петрова подчерта значението на предвидимия и основан на постигнатите резултати процес на разширяване на Европейския съюз. Тя определи европейската интеграция на Черна гора като важна не само за страната, но и за европейската перспектива на целия регион и потвърди готовността на България да продължи да споделя своя опит и експертиза в тази посока.

Велислава Петрова: Балканите трябва сами да определят бъдещето си чрез стабилни партньорства и стратегическа свързаност

По време на срещата бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество, подобряване на транспортната свързаност и разширяване на търговско-икономическите контакти.

Снимка: Пресцентър на МВнР

„Добрата политическа основа трябва да намира изражение и в реални икономически резултати“, заяви министър Велислава Петрова. В този контекст тя изтъкна важната роля на икономическата дипломация за насърчаване на преките контакти между бизнеса и превръщане на възможностите за сътрудничество в конкретни партньорства.

Снимка: Пресцентър на МВнР

Съществена стъпка за подобряване на свързаността ще бъде откриването в бъдеще на директна въздушна линия между София и Подгорица. Министър Петрова посочи, че подобна връзка ще улесни бизнес контактите, ще насърчи туристическия обмен и ще създаде допълнителни възможности за инвестиции. Двете страни ще продължат координацията за намиране на устойчиво решение, включително по отношение на оператора и условията за реализиране на линията.

Министрите Велислава Петрова и Георги Пеев се срещнаха с европейския комисар Марта Кос

Като перспективни области за развитие на двустранното сътрудничество бяха откроени още туризмът, енергетиката, отбраната, културата и науката. Министър Петрова отбеляза потенциала за развитие на регионалния туризъм чрез осигуряване на по-добра свързаност и съвместно популяризиране на България и Западните Балкани като туристическа дестинация.

Предстоящото заседание на Съвместната българо-черногорска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще бъде възможност за обсъждане на конкретни бизнес партньорства и за проследяване на възможностите за разширяване на търговския обмен.

Редактор: Никола Тунев