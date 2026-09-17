Река Фицрой беше официално одобрена за домакин на състезанията по гребане на Олимпийските игри през 2032 г. в Бризбейн, въпреки че в нея живеят крокодили, а силното течение предизвиква допълнително сериозни опасения.

Премиерът на щата Куинсланд Дейвид Крисъфули заяви, че Фицрой е преминала независима техническа експертиза и е получила одобрението на Международния олимпийски комитет (МОК) като олимпийски обект.

Така по реката ще се проведат състезанията по академично гребане, кану-каяк и парагребане. Летните Олимпийски игри през 2032 г. ще се проведат в Бризбейн от 23 юли до 8 август.

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По наличните официални данни няма регистрирано нападение на човек от крокодил във Фицрой. Това обаче не означава, че реката е безопасна за плуване или че срещата с крокодил не представлява риск. Правителството на Куинсланд изрично определя Фицрой и нейните притоци като местообитание на крокодили.

Снимка: Река Фицрой, iStock

Има обаче няколко документирани случаи, които показват защо властите подхождат предпазливо. През януари 2020 г. служители на Куинсланд предприемат операция за залавяне на голям крокодил, забелязан да взема изхвърлен труп на акула край лодъчната рампа в Северен Рокхемптън. Животното било хранено умишлено или случайно от хора, и започнало да свързва лодъчните рампи с храна. Именно това поведение го превърнало в потенциална опасност.

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През 2023 г. двама мъже загиват при отделни инциденти, след като влизат във водите на Фицрой, докато се опитват да избягат от полицията. По време на издирвателните операции са забелязани крокодил и големи акули, а водолазните действия са оценени като изключително рискови.

Редактор: Цветина Петрова