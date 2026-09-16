Опозицията в Швеция, водена от социалдемократите, спечели парламентарните избори с изключително малка преднина пред управляващите. След преброяването на почти всички гласове обществената телевизия SVT обяви, че обрат вече е малко вероятен.

Екзитпол: Лявоцентристкият опозиционен блок да спечели изборите в Швеция с 51,3%

Така социалдемократът Магдалена Андершон получава шанс отново да оглави правителството. Все още се обработват последните бюлетини, включително гласове, подадени от чужбина. След окончателните резултати предстоят преговори за съставяне на нов кабинет.

Редактор: Станимира Шикова