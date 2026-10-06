Стотици дакели превзеха "Шанз-Елизе" по време на Седмицата на модата в Париж. Четирикраките участници се появиха с барети, раирани тениски, каубойски костюми и други шарени аксесоари за традиционното шествие. Събитието събра собственици и почитатели на дакелите от цяла Европа.

Тази година участниците изминаха около километър и 400 метра по един от най-известните булеварди в света. "Всички сме празнично облечени с подбрани тоалети. Прекарвам си чудесно. Кучето ми обаче е под голям стрес. То не харесва други дакели. Измина цялата разходка по "Шанз-Елизе" в ръцете на своята горда стопанка", разказва собственичката на дакел Софи Делапорт.

Кучешко дефиле с атрактивни костюми се състоя в Боливия

Шествието се провежда ежегодно във френската столица всяка година- откакто през 2018-а привлича за пръв път собственици и почитатели на породата от цяла Европа. "Дойдохме тук миналата година. Толкова ни хареса, че се върнахме и тази", споделя Жана Плум.



В парада участваха най-различни по-големина и разцветка дакели, включително животни, пострадали при инциденти и останали в инвалидна количка.

Сърфисти на четири лапи: Кучета демонстрираха спортни умения на плаж в Калифорния



"На 66 години съм, а първия си дакел имах, когато бях на 6. Така че съм привърженик на тази порода. Самите дакели са много верни, жизнерадостни и интелигентни кучета. Те са изключително привързани към стопаните си. Не знам дали това е недостатък или добродетел, но във всеки случай се разбираме чудесно", споделя Софи Делапорт.



Организаторите използваха събитието, за да набират средства за благотворителна организация, която помага на изоставени и малтретирани дакели.

Редактор: Станимира Шикова