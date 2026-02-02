Кучета с крила на пеперуди, супергерои и дори облечени като щандове за хот-дог дефилираха по улиците на боливийския град КочабАмба. Атрактивното шествие се състоя в неделя и е част от традициите преди наближаващите Велики пости.

То съчетава празнично настроение с послания за отговорна грижа към домашните любимци. Стотици стопани участваха в парада на талисманите на Карнавала на КонкордИ́я, обличайки своите кучета като герои от поп културата и телевизията. Празненствата продължават до 21 февруари, а за католиците тази година Великият пост щеф започне на 18 февруари.

Редактор: Ралица Атанасова