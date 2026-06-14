Снимка: БТА
Референдумът, който беше сравняван с гласуването за Брекзит във Великобритания през 2016 г.
Според предварителните резултати от преброяването на референдума, швейцарците отхвърлят предложението за ограничаване на населението до 10 милиона души, след като избирателите поставиха икономическата стабилност и връзките на страната с Европейския съюз над опасенията, свързани с имиграцията, предаде "Ройтерс". Предварителна прогноза, публикувана от националната телевизия "Ер Ер Еф", показа, че около 45% от гласоподавателите са подкрепили предложението, а 55% са били против.
Референдумът, който беше сравняван с гласуването за Брекзит във Великобритания през 2016 г., притесни бизнеса поради опасения, че може да доведе до края на свободното движение на работна ръка между Швейцария и ЕС, който е нейният основен търговски партньор.
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Предложението, подкрепено от дясната Швейцарска народна партия, предвиждаше населението да не надвишава 10 милиона души до 2050 г., а ако населението остане над този праг в продължение на две години, Швейцария да прекрати споразумението си за свободно движение с ЕС.
Урс Биери от социологическата агенция „Ге Еф Ес Берн“ (GFS Bern) заяви, че предложението е било отхвърлено, защото макар много хора да са били обезпокоени от нарастването на населението, те не са били убедени от плана и са се притеснявали от възможните странични ефекти.
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„От самото начало то беше представяно като инициатива за хаос. Гласоподавателите се притесняваха от негативните последствия за отношенията на Швейцария с ЕС и за пазара на труда“, каза той. „Хората също така се притесняват за неща като наличието на достатъчно работници в сферата на грижите и здравеопазването. Също така има усещане, че в настоящата международна обстановка не е разумно една малка страна да прави това“, добави Биери.Редактор: Станимира Шикова
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