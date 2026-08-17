Правителството предлага пакет от мерки за подобряване на пътната безопасност в страната, които включват създаване на единен контролен орган, автоматизиран обмен на данни в реално време и анализ на системата за обучение и изпити на кандидат-шофьорите.

Добре е, че правителството се ангажира да направи национален план, но в частта му за безопасността на движението по пътищата е малко това, което е написано. Това коментира в предаването „Твоят ден“ на NOVA NEWS бившият директор на КАТ София Тенчо Тенев. Според него ще е от изключително голяма полза системите в пътната администрацията да се обединят в едно и цялата информация да е видима от пътните полицаи.

„Всеки един автомобил на Пътната полиция вече е оборудван с таблет и полицаят в реално време може да направи справка за нарушенията на водача. Като сложим и това, че от 30 км преди местоположението на пътния полицай той може да получи моментална снимка, ако някой извърши грубо нарушение или кара в аварийната лента, или е с много висока скорост, пътният полицай веднага може да реагира“, посочи Тенев.

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Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите заяви, че необходимостта от единен контролен орган е много голяма и ефективността му ще бъде налице, ако се направи както трябва. Според него е много добре това, че пътната полиция вече е включила в контрола дронове и шофьорите биват спирани и санкционирани на безопасни за целта места.

„Това е изключително ефективно, защото 90% от българските водачи не знаят, че лявата лента извън населено място е само за изпреварване и просто си карат в нея. Дроновете ще санкционират не само нарушителите, които правят лоши изпреварвания, а и тези, на които не им е мястото там, където се намират“, заяви Георгиев.

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Относно предложението за изграждане на полигони за начинаещи шофьори, Георгиев каза, че според него по-правилната формулировка би била полигони за надграждащи умения и справяне при екстремни ситуации. По думите му начинаещите шофьори нямат нужда от обучение по паркиране на полигон, защото то е много по-ефективно в реалната градска среда. Полигоните обаче, биха били полезни за вече обучени шофьори, взели книжка, където те да надградят уменията си.

„В много страни в първата година след като си взел книжка, имаш задължение да намериш такъв полигон и съответния учебен център, да ти проведат това обучение и тогава книжката ти става постоянна. Ако не го направиш в тази една година, си връщаш книжката“, обясни Георгиев.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова