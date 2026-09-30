Иванка Динева е освободена от поста директор на Изпълнителната агенция „Медицински надзор“. Причините за това са лични, потвърдиха от Министерството на здравеопазването пред БТА.

Динева беше върната начело на агенцията през юни, след като д-р Атанас Атанасов бе освободен от директорския пост. Тогава от здравното министерство обясниха промяната с необходимостта да бъдат ускорени процесите по дигитализация в „Медицински надзор“. Сред поставените цели бяха още подобряване на контролната дейност и оптимизиране на начина, по който се образуват, проследяват и приключват проверките на агенцията.

Уволниха директора на ИА "Медицински надзор"

Сред основните задачи пред Динева беше и активизирането на международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите.

Особен акцент беше поставен върху продължаването на започнатите през 2025 г. действия за осигуряване на възможности за белодробни трансплантации на български пациенти чрез партньорства с водещи европейски трансплантационни центрове.

С назначаването на Динева Министерството на здравеопазването целеше да запази приемствеността по вече започнатите международни контакти и инициативи и да разшири възможностите на българските пациенти за достъп до високоспециализирано трансплантационно лечение.

Динева има предишен опит начело на „Медицински надзор“, като е ръководила агенцията в периода между 2023 и 2026 г. На 27 февруари тази година тя беше освободена от поста от служебния министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски. Като мотиви тогава бяха посочени необходимостта от по-добра координация и по-висока ефективност при реализирането на донорски ситуации в страната, както и оптимизиране на процеса по подбор на подходящи реципиенти за трансплантации.

Освободиха директора на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“

На 17 март директорският пост беше поет от д-р Атанас Атанасов. Няколко месеца по-късно той беше освободен, а Иванка Динева отново беше назначена начело на агенцията.

Редактор: Цветина Петкова