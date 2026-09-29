Около 30 000 българи със зрителни проблеми имат право да стигнат до урните на президентските избори на 25 октомври. За част от тях обаче упражняването на правото на глас все още означава да разчитат на придружител. Въведените тактилни шаблони дават възможност за самостоятелно попълване на хартиената бюлетина, а машините също ще могат да дават гласови указания – но тази функционалност няма да бъде достъпна за предстоящия вот.

Един от хората, които рядко пропускат избори, е Недялко Димов от Центъра за обучение на хора със зрителни увреждания в София. „Тръгвам с роднина или приятел, влизаме в секция. В първия момент започва едно шашкане, че е влязъл човек с увреждане. След това влизам и гласувам с придружител, защото нямам друга алтернатива“, разказва той.

„Машините ще могат да говорят, бюлетините ще са с тактилни шаблони“: Незрящите вече ще гласуват самостоятелно

На последните избори бяха изпробвани 400 тактилни шаблона. Те за първи път позволиха на незрящи избиратели да отбележат избора си самостоятелно, без друг човек да вижда за кого гласуват.

Шаблонът се поставя върху бюлетината, като чрез релефните обозначения избирателят може да открие съответния номер и квадратчето, в което да постави знак. „Има вертикален ред с квадратчета, срещу всеки ред има съответния номер и човекът в квадратчето може да отбележи плюс. При положение че към момента не сме имали нищо, това е много добър вариант, но предвид дигитализацията би било много добре машините да могат да говорят“, обясни Димов.

Според първия незрящ депутат Иван Янев от „Прогресивна България“ експериментът с тактилните шаблони е бил успешен. По думите му той вече е разговарял с председателя на ЦИК за използването им и на президентските избори. „Разговарях и с председателя на ЦИК още за тези избори тези тактилни шаблони да са факт за секциите с до 300 избиратели плюс подвижните секции за хората с увреждания“, заяви Янев.

Той посочи и възможност за хората със зрителни увреждания, които попадат в секции, в които вотът ще бъде машинен. „Моят съвет към всички хора със зрителни увреждания, които искат независимо да гласуват – ако са в по-големи секции, които са с машини и трябва да ползват придружител, да си заявят подвижна избирателна кутия и с нея ще има тактилен шаблон“, каза Янев.

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Последните промени в Изборния кодекс предвиждат машините за гласуване да могат да дават и гласови указания. Така незрящият избирател ще може да използва слушалки и самостоятелно да преминава през отделните стъпки на машинния вот. „Те ще са със слушалки, тоест незрящият човек ще чува в ухото си какво говори машината. Тук въпросът е да бъде изграден говорещият модул и той да бъде лесен за навигиране“, обясни Иван Янев.

Тази възможност обаче няма да бъде налична на изборите на 25 октомври. Очаква се новата функционалност да бъде въведена от следващата есен. „Предстои да се види с тези машини как ще се гласува, как ще се адаптира новият софтуер, така че на тези избори не влизат в сила тези промени в кодекса и избирателите със зрителни проблеми ще могат да го направят с придружител“, заяви говорителят на ЦИК Стоянка Балова-Цветкова.

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Въпреки трудностите Недялко Димов е категоричен, че те не трябва да отказват незрящите хора да упражнят правото си на глас. „Ние трябва да гласуваме. Напоследък видяхме в каква манджа бяхме забъркани, така че гласувайте, за да можем да вървим напред и нагоре“, призова той.

На този фон подготовката за президентските избори навлиза в активната си фаза. МВР, Централната избирателна комисия и службите работят по организацията на вота, а днес започна и проверката на всички 12 800 машини, с които ще се гласува.

Секциите в страната ще бъдат над 11 600. В този брой не са включени подвижните избирателни секции и тези в лечебните заведения. В 9311 секции гласуването ще бъде само с машина, тъй като в тях има повече от 300 избиратели.

Междувременно изтича крайният срок за подаване на заявления за гласуване извън страната. До момента заявленията са над 35 000. Българите зад граница могат да ги подават през сайта на ЦИК само с данните от личната си карта, като срокът изтича в полунощ българско време.

Заявленията са важни и за определянето на местата, на които ще бъдат разкрити секции зад граница. Българи от общо 72 държави са заявили желание да гласуват. Най-много заявления има от Турция, Великобритания и Германия. На този етап секции ще бъдат разкрити в 58 държави, тъй като там са събрани необходимите поне 40 заявления.