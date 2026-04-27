Централната избирателна комисия проведе заключителна среща с екипа на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа. Международните наблюдатели споделиха, че според тях вотът е бил прозрачен, а изборният ден е преминал спокойно, без съществени нарушения. Специалистите поздравиха ЦИК за организацията.

В предварителните си заключения международната мисия оцени работата на ЦИК положително. Работата на Комисията и изборната администрация беше оценена положително, като се подчертава високото ниво на доверие, ефективната подготовка на всички нива, прозрачният процес по сертифициране на машините за гласуване и реализираната мащабна разяснителна кампания, включително насочена към младите избиратели. Отчетени са и ползите от въведените дигитални инструменти на ЦИК, сред които мобилното приложение за попълване на протокола от секционните комисии, който е широко използван и е подобрил точността, както и интерактивната карта на избирателните секции, улесняваща достъпа до информация и повишаваща прозрачността.

ОССЕ и ПАСЕ: Изборите са проведени прозрачно и ефикасно и са отбелязали повишена активност

По време на срещата наблюдателите обсъдиха с ЦИК въпроси, свързани с работата на секционните избирателни комисии и определянето на резултатите и изразиха подкрепа за предложенията за промени в правната рамка.

