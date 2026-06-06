Необичайна визуална грешка в спортна илюстрация, свързана с FIFA и Световното първенство, предизвика вълна от коментари в интернет, след като в центъра на композицията вместо футболни мотиви се озова кит.

На фона на визуалните спорове около световната футболна федерация, американският артист и екологичен художник Wyland заведе съдебен иск срещу ФИФА и свързани с нея организации, като претендира обезщетение от 25 милиона долара.

Причината е премахването или закриването на неговата емблематична осеметажна стенопис в центъра на Далас, която според него е била боядисана в синьо без негово съгласие, като част от подготовката за Световното първенство.

Илюстрацията е била публикувана като част от тематични материали, посветени на FIFA и световния футбол. Вместо ясно разпознаваеми футболни символи обаче, композицията съдържа образ, който мнозина възприемат като кит, което моментално променя контекста на изображението.

В социалните мрежи потребители реагират с изненада и хумор, като бързо превръщат творбата в много популярно съдържание.

Редактор: Цветина Петкова