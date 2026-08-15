Мобилен екип за кръводаряване пристига днес в село Медовец, община Дългопол, в помощ на 40-годишната Файзе, която продължава да се бори за живота си след тежкия инцидент в края на юли.

Жената е настанена във Военната болница във Варна с изгаряния по близо 40% от тялото. Състоянието ѝ остава критично и тя се нуждае от постоянно кръвопреливане, съобщиха от лечебното заведение за NOVA.

Дъщерята на запалената жена гасила пламъците по майка си

Заради необходимостта от кръв Регионалният център по трансфузионна хематология във Варна организира мобилна акция в Медовец. Така близки, приятели и жители на района, които искат да помогнат, но нямат възможност да пътуват до Варна, ще могат да дарят кръв на място.

До тежкия инцидент се стигна в края на юли. Според разследването след семеен скандал съпругът на Файзе я залял с бензин и я запалил. Жената беше приета в болница с тежки изгаряния, а мъжът беше задържан.

Жена беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си

Впоследствие съдът го остави за постоянно в ареста. Той е обвинен в опит за убийство, извършен по особено мъчителен за пострадалата начин. Разследването по случая продължава. Ако жената не оцелее вследствие на получените травми, обвинението срещу мъжа може да бъде изменено от опит за убийство в убийство.