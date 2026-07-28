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Случаят е от Варненско, задържан е мъжът на жертвата
Малко след полунощ във вторник 48-годишна жена от варненското село Медовец беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си. По бруталното нападение е задържан мъжът на жертвата, който също е на 48 години.
Пострадалата е настанена в болница с 30% изгаряния и с опасност за живота. В Медовец са в шок от случилото се. Кметът Мустафа Исмайл твърди, че двойката били спокойни хора и до момента нямало скандали.
48-годишният мъж е задържан за 72 часа. Предстои да му бъде повдигнато обвинение за опит за убийство с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. В хода на разследването са събрани данни, че той употребил голямо количество алкохол и се скарал с жена си.
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Кметът на селото заяви, че семейството се е прибрало наскоро у нас, след като 20 години било на гурбет в чужбина. „Решили да се приберат за постоянно от Франция. Сварих ги, когато искаха да направят документи малкият да бъде записан в училище и вече няма да ходят на гурбет. Селото е в шок. Не се е чуло да имат някакви проблеми. Неочаквано, абсолютно неочаквано. Консумирал е алкохол. В банята, в апартамента става това. Той също имал изгаряния, но неговите не са били толкова”, заяви Исмайл.
Води се разследване под надзора на Окръжна прокуратура Варна.
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