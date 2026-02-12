Битов скандал завърши с убийство и двама тежко ранени. Мъж е намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, съобщиха за NOVA от СДВР.

Вследствие на нападението е починал 21-годишен мъж, а 15-годишно момиче и 78-годишна жена са сериозно ранени. Детето е с множество прободни рани, а възрастната жена - с рани в корема и гърдите.

Сигналът е подаден около 5:40 ч. Към мястото веднага са изпратени три линейки, които са откарали момичето към „Пирогов“, а жената - в болница „Царица Йоана - ИСУЛ“, откъдето съобщиха, че пациентката е претърпяла операция и остава с опасност за живота.

15-годишното момиче също е с опасност за живота. Наложило се е лекарите да му направят животоспасяваща операция.

За жестокото престъпление задържан за 24 часа е 44-годишен мъж, който е с порезна рана на ръката. По информация на NOVA той няма предишни криминални регистрации, нито данни за психически заболявания. Водеща е версията за семеен скандал, при който мъжът се е скарал със сина си и го е намушкал. Съседите им споделят, че не са чували спорове и не знаят за агресивно поведение, но разследващите не изключват възможността да е отключил заболяване в последния момент.