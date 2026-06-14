Жители на село Лесново излязоха на протест в центъра на населеното място. Недоволството на хората беше предизвикано от разпространен в социалните мрежи клип, на който се вижда как мъж нарочно преминава с колата си през детско колело .

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

Причината за бруталната агресия е фактът, че малко момиченце и баща ѝ са откъснали няколко череши от дърво край пътя.

След спор за череши: Мъж твърди, че друг е прегазил с колата си колелото на 9-годишната му дъщеря

Прокуратурата вече работи по случая, а в района има засилено полицейско присъствие, за да се не се допусне ескалация на напрежението.

Снимка: Иван Кънчев, NOVA

„Целта на протеста е да покажем по мирен начин, че такива и подобни постъпки не могат да бъдат толерирани оттук нататък. Идеята не е да покажем как един човек в пиянството си прави недобронамерени действия, а всъщност, че той няма очи на следващия ден да се извини и да покаже, че не е бил прав. Дъщеря ми е добре. Подготвяме се за нейния предстоящ рожден ден и вярвам, че нещата ще се подредят. Искам да кажа, че благодаря изцяло от сърце на много хора, които се свързаха с мен - над 10 фирми, които искаха да дарят колело. Отказах на всички тях, защото това не е целта", коментира Цветко Цветков.

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