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Страната ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението
Румъния временно ще спре единия от двата си ядрени реактора на Дунав. Мярката влиза в сила от днес и цели да предпази охладителната система от повреда.
Причината е рязкото спадане на нивото на реката. По данни на властите то е най-ниското от три десетилетия насам.
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Двата реактора осигуряват около една пета от електроенергията в страната. Заради спирането Румъния ще трябва да увеличи вноса на ток, за да покрие потреблението.Редактор: Цветина Петрова
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