Снимка: Стопкадър
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Свилен Станчев беше задържан в края на юни и обвинен за подкуп от 8000 евро
Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на шефа на ВиК - Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките.
Повдигат обвинение на ръководителя на ВиК Несебър
Шефът на ВиК - Несебър беше задържан в края на юни и обвинен за подкуп от 8000 евро, които поискал и получил от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По случая са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и други двама.
Пуснаха от ареста директора на ВиК - Бургас срещу 2 хил. евро гаранция
Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и едва тогава обвинени.Редактор: Станимира Шикова
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