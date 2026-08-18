Апелативният съд в Бургас решава за мярката за неотклонение на шефа на ВиК - Несебър Свилен Станчев. Той беше пуснат под домашен арест с електронна гривна. Прокуратурата ще настоява Станчев да бъде върнат обратно зад решетките.

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Шефът на ВиК - Несебър беше задържан в края на юни и обвинен за подкуп от 8000 евро, които поискал и получил от собственик, за да бъде свързан имотът му към водопреносната мрежа. По случая са обвинени още местният лидер на ДПС в Бургас Христо Широков, началникът на ВиК-Бургас Цветан Мирчев и други двама.

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Разследването претърпя обрати, тъй като първоначално задържаните не получиха обвинение от прокуратурата. Впоследствие бяха повторно задържани и едва тогава обвинени.

Редактор: Станимира Шикова