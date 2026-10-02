Необичайната близост между един от най-успешните български бизнесмени Илиян Филипов и многократно осъждания Славчо Мегеров повдига въпроси около възможния мотив за убийството.

“Притеснителен е самият факт, че един от най-големите успешни бизнесмени в България е имал толкова близки контакти с човек с подобна биография. Не би трябвало един проспериращ бизнесмен да има такива близки контакти“, коментира бившият директор на НСлС Бойко Найденов в предаването “Твоят ден” по NOVA NEWS.

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Според Найденов разследването на убийството трябва да продължи по всички възможни версии, независимо че прокуратурата посочи личен мотив, свързан с неуредени финансови отношения. „Предстои събиране на доказателства и представяне пред съда и само съдът е този, който би могъл да постанови една осъдителна присъда“, посочи Найденов. По думите му все още остават въпросите за мотива - дали е от личен характер, или поръчково.

Криминалният психолог Иво Ташев обърна внимание на отношенията между Филипов и Мегеров. “На пръв поглед изборът на човек с криминално минало за съдружник изглежда нелогичен, но в бизнеса не винаги се избира най-безупречният човек, а се избира човек, който решава проблеми, които другите не могат да решат“, смята психологът. Той постави въпроси около това какъв е бил приносът на Мегеров за получаването на 50% от дружеството и при какви условия е излязъл от бизнеса. Според Ташев човек с подобен профил може да се превърне от „полезен партньор в сериозен репутационен и финансов риск“.

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Психологът допуска, че зад конфликта може да стоят не само пари, а и усещането за загубен статус и признание. „Понякога това е усещането, че е бил използван и е бил заменен“, коментира Ташев. По думите му, ако човек е участвал в създаването на даден проект, а впоследствие е отстранен от него, може да възприеме ситуацията като лично отношение.

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Редактор: Ралица Атанасова