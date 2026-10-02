Руският президент Владимир Путин предупреди Запада да не ескалира войната в Украйна, като заяви, че Москва е готова да използва „всички оръжия“ от арсенала си, включително ядрени, ако балтийският ѝ анклав Калининград бъде атакуван, съобщи CNN.

В реч пред дискусионния клуб „Валдай“ в Москва в четвъртък руският лидер заяви, че няма планове да атакува европейска държава, но е готов да отговори на западната агресия, ако е необходимо, и посочи руската територия, разположена между членовете на НАТО Полша и Литва.

Русия предупреди НАТО, че може да използва ядрено оръжие

Предупреждението идва след скорошни военни учения на НАТО близо до Калининград. Алиансът ги определи като отбранителни, целящи засилване на възпирането. Те обаче предизвикаха силни опасения от страна на Москва, която в края на септември предупреди, че ще отмъсти, ако НАТО се опита да блокира анклава по въздух или море.

„Учения в Балтийско море, едно след друго... После опити за задържане на наши плавателни съдове. Всичко това е ескалация. Започнахме да чуваме изявления относно Калининградска област. Ако се стигне до директна атака срещу Руската федерация, в този случай - срещу Калининград и евентуално някои други територии, въпросът за използването на всички оръжия от арсенала на страната ни неизбежно ще се появи на дневен ред“, ​​каза Путин.

Рюте: Няма непосредствена заплаха за територията на НАТО

НАТО, няколко европейски държави и Обединеното кралство обвиниха Русия във воденето на хибридна война срещу тях, включително кибератаки, саботаж и опити за шпионаж.

Редактор: Цветина Петрова