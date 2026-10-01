Проливни дъждове предизвикаха наводнения, свлачища и прекъсвания на тока в части на Крит. На места водата е излязла от коритата на реките и е заляла улици и пътища. Спасителни екипи са били изпратени в няколко района, за да помогнат на хора, блокирани заради придошлите води.

Стигна се и до свлачища, които затрудниха движението по основни пътни артерии. Част от пътищата останаха временно затворени, докато екипите разчистват паднали камъни и земна маса.

Severe weather hits Crete, two injured in bridge collapse dlvr.​it/TVkCkf https://t.co/Me1jO2tDS4 — Kathimerini English Edition (@ekathimerini) October 1, 2026

Силният дъжд е причинил щети и по инфраструктурата. В един от районите придошлите води са разрушили мост. На други места са подадени сигнали за паднали дървета и повредени участъци от пътната мрежа.

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Заради опасните условия няколко училища на острова останаха затворени. Мярката е предприета като предпазна, докато обстановката се нормализира и бъде проверена безопасността около учебните заведения.

Crete Faces Severe Flooding as Rivers Swell and Roads Turn to Rivers Severe storms have flooded homes and roads across Crete, swept away a bridge in Rethymno and caused power cuts as the island remains under Red Code. https://t.co/YeGhHMLCLp https://t.co/fu45z1JFSH — Greek City Times (@greekcitytimes) October 1, 2026

Има и пострадали. Част от тях са били транспортирани в болници. Местните власти призовават жителите и туристите да бъдат внимателни и да избягват пътуванията в засегнатите райони. Шофьорите са предупредени да не преминават през наводнени участъци, тъй като нивото на водата може бързо да се повиши.

Службите за спешна помощ и общинските екипи продължават работа по разчистването на пътищата и оценката на нанесените щети. След оттичането на водата ще стане ясно и какъв е размерът на пораженията по инфраструктурата.

Метеорологичните условия остават променливи, а властите следят обстановката в районите, които са най-силно засегнати от валежите.

Редактор: Габриела Павлова