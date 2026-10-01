Държавният секретар на САЩ Марко Рубио нареди на иранската делегация в Общото събрание на ООН, включително на външния министър Абас Арагчи, да напусне страната. Причината - дипломатическите преговори са стигнали до задънена улица.

Според сайта Axios, който първи съобщи новината, вечерта на 28 септември американската мисия в ООН уведомила иранските си колеги по нареждане на Рубио, че делегацията на Арагчи трябва да напусне Ню Йорк „незабавно“.

По думите на американски представител делегацията „останала по-дълго, отколкото е била желана“. „Общото събрание на ООН приключи, така че беше време те да си тръгнат“, заявил той.

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Делегацията излетяла от Ню Йорк за Доха в 1:20 ч. местно време на 29 септември. Втори източник съобщи, че Арагчи така или иначе трябвало да се върне в Техеран вечерта на 28 септември.

Според публикацията Белият дом очаквал възможен напредък в преговорите с Иран сутринта на 28 септември, но до късния следобед станало ясно, че няма да бъде постигнат такъв. Междувременно катарски посредници продължават дискусиите с двете страни.

САЩ и Израел започнаха война срещу Иран на 28 февруари. Техеран отговори атаки с ракетни и дронове в целия регион и на практика затвори Ормузкия проток – стратегически маршрут за енергийните доставки. Усилията за прекратяване на войната продължават, когато още през юни САЩ и Иран подписаха меморандум. Той очертава незабавни стъпки за възстановяване на свободата на корабоплаването през Ормузкия проток и за решаване на въпроса с иранската ядрена програма.

Редактор: Дарина Методиева