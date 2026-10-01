Кметът на София Васил Терзиев ще назначи нов заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“. Терзиев благодари на Виктор Чаушев за работата му като заместник-кмет и обяви, че до назначаването на негов наследник лично ще поеме ръководството на ресора.

„Виктор Чаушев приключва работата си като заместник-кмет след година, в която в направление „Транспорт и градска мобилност“ беше свършен значителен обем работа както по развитието и оптимизацията на наземния обществен транспорт, така и по подготовката на следващите големи инвестиции в транспортната система на София“, посочват от пресцентъра на общината.

„Значителна част от тази работа е свързана с подготовката за обновяване на подвижния състав - процедурите и осигуряването на финансиране за поетапното придобиване на нови трамваи, тролейбуси, електробуси и автобуси, както и модернизацията на депата и гаражите“, допълват оттам.

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„Благодаря на Виктор за работата през тази много интензивна година. Транспортът е един от най-сложните и динамични ресори в общината и голяма част от свършеното в него не се вижда веднага. Подготвихме важни инвестиции в градския транспорт, привлякохме европейски средства и направихме сериозна крачка към това велосипедният транспорт да има постоянно място в планирането на града - с велокоординатор, конкретна програма и проекти, които вече включват велосипедната инфраструктура като своя естествена част. Благодаря му за енергията и за всичко, което оставя след себе си. Върху тази работа ще продължим да надграждаме“, заяви Васил Терзиев.

Виктор Чаушев благодари на екипа на Столична Община за съвместената работа. “За тази година заедно се убедих, че София може да се управлява от хора, които обичат своя град и софиянци”, каза той.

До назначаването на нов заместник-кмет Васил Терзиев ще ръководи временно направление „Транспорт и градска мобилност“. Екипът на направлението продължава работата по текущите задачи и подготвените инвестиционни проекти.

Редактор: Ивета Костадинова