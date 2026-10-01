С букети и разноцветни балони бяха посрещнати в Израел пътниците от полет 10-73 на Flydubai. Никой на борда не пострада след нападението в пилотската кабина и аварийното кацане в Саудитска Арабия. Правителството на Израел обяви за герой капитана на полета. Той бил нападнат с нож от втория пилот. Предполага се, че целта на оманския гражданин била да поеме контрола върху самолета и да го отвлече или разбие. Капитанът бил намушкан, но не е пострадал тежко. Вторият пилот е арестуван. Тече разследване за мотивите му и как се е стигнало до нападението.

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„Това вече е зад гърба ни. Беше неприятно, но слава Богу, нападателят не успя. Понатупахме го малко. Действахме като екип. След като го измъкнах, поех управлението. Видях два празни щурвала, без пилоти, и тъй като бях гледал предаването „Разследване на самолетни катастрофи“, знаех какво да правя. Човекът, който приземи самолета, беше допълнителният пилот на борда. След като кацнахме, видяхме, че липсва част от опашката на машината", разказа пасажерът обезвредил нападателя Янив Хаюн.

Индийският премиер Нарендра Моди също нарече „герой" индийския пилот, който бе нападнат от копилота си по време на полета. „Изправен пред страшна заплаха и въпреки че е бил тежко ранен, той не се поколеба и показа невероятна смелост и решителност, за да спаси живота на другите. Неговото мъжество помогна да бъдат опазени стотици животи и да бъде избегната голяма трагедия“, посочи Моди в публикация в X.

Captain Smit Machchhar is a HERO.



In the face of the gravest danger and despite being seriously injured, he showed immense courage and an unwavering resolve to protect the lives of others.



His valour helped save hundreds of lives and avert a great tragedy.



India is proud of… — Narendra Modi (@narendramodi) October 1, 2026

Индийските власти съобщиха, че пилотът, чието име е Смит Мачхар, в момента се лекува от раните си в болница в северозападния саудитски град Табук, където самолетът на авиокомпанията от Обединените арабски емирства Flydubai, се наложи да кацне принудително вчера. Те допълниха, че са във връзка с близките на пилота и саудитските власти за оказване на всякаква необходима помощ.

Редактор: Габриела Павлова