Израел ще прави по-щателни проверки за сигурност на пилотите на самолети, изпълняващи полети до израелските летища, съобщи говорител на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

"Трябва да знаем самоличността на всеки пилот, който лети до Израел, кой е той и да му направим някакъв вид проверка за сигурност", каза Дорон Шпилман, говорител на премиерската канцелария.

По думите му Нетаняху е наредил на съответните институции "да повишат мерките за сигурност" по отношение на полетите до Израел, изпълнявани от израелски и неизраелски превозвачи. "Навсякъде, където израелец лети до Израел - дори и да не става дума за израелска авиокомпания - нашата работа е да укрепим стандартите за сигурност", каза Шпилман.

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Експерти обясниха, че летците поначало преминават през сериозни проверки за сигурност, особено след атентатите в Ню Йорк на 11 септември преди 25 години. "Досието на всеки пилот щателно се проучва, но има и непрекъснати проверки за медицинска и психологическа годност", каза Филип Баум, гостуващ лектор по авиационна сигурност в университета в британския град Ковънтри.

Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) също има свои стандарти за скрининг и сигурност, но в прилагането им се допуска известна гъвкавост, обясняват експерти. "В крайна сметка отговорността е на авиокомпанията", каза Ерик Схаутен от консултантската компания в сферата на авиоиндустрията "Диами".

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Агенцията за авиационна безопасност на ЕС (ЕАСА) коментира, че сертифицирането и надзора за спазването на стандартите за сигурност от "Флайдубай" е задължение на Гражданската въздухоплавателна администрация на ОАЕ. "Това включва и гарантирането, че компанията отговаря на изискванията за пригодност на екипажите да изпълняват полети", заяви ЕАСА.

Редактор: Ивета Костадинова