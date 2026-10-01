Снимка: БГНЕС
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От „Възраждане” настояха изслушването да включва и темата за убийството на Илиян Филипов
Очаква се парламентът да изслуша вътрешния министър Иван Демерджиев. Точката беше предвидена за сряда, но убийството на Илиян Филипов размести дневния ред в Народното събрание.
Отлагат изслушването на вътрешния министър в НС заради убийството на Илиян Филипов в Пловдив
По искане на „Прогресивна България” Демерджиев ще бъде изслушан във връзка с полетите на Делян Пеевски и тяхното финансиране. В пленарната зала министърът ще отговаря на въпроси за изнесените миналия месец данни за злоупотреби, свързани с обществени поръчки за мантинели и за отклоняваните от тях средства, с които, според МВР, са заплащани полети на лидера на ДПС.
От „Възраждане” вчера настояха изслушването на вътрешния министър утре да включва и темата за убийството в Пловдив.
Задържаха бивш служител на Илиян Филипов за убийството муРедактор: Цветина Петрова
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