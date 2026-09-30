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Трябва ли „Лукойл” да се включи в данък "свръхпечалба"
Какви са актуалните цени на горивата и да очакваме ли ново увеличение? Трябва ли „Лукойл” да се включи в данък "свръхпечалба"? Темата коментира енергийният експерт Иван Хиновски и Димитър Хаджидимитров от Асоциацията на българските търговски производители, вносители и превозвачи на горива в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.
По думите на Хаджидимитров в последните няколко дни цената на барела е паднала под 100 долара, което води и до намаляване на цените на горивата по бензиностанциите. „В момента не вървят плавно надолу. Лошата новина е, че обявиха цените на пропан-бутана за октомври и ръстът ѝ е със 120 долара. Всичко, което прави правителството за цената му ще бъде занулено. Няма да има увеличение, но цената няма да е такава, каквато всички очаквахме - да падне с около 10 евроцента”, каза той.
Как се движат цените на горивата у нас
Той допълни, че все още е рано да се прави прогноза какви ще бъдат цените до края на годината.
Според Хиновски това говори за непрозрачност в структурата на цените. „Това идва от „Лукойл”, защото не знаем на каква цена купува горивото и как го миксира и в последствие как се формира крайната цена. Това остава търговска тайна – преследват чисто корпоративни интереси”, каза той.
Двамата коментираха дали „Лукойл” трябва да бъде включена в списъка за данък „свръхпечалба”.
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„Това се води на думи свръхпечалба, а е покриване на печалби. Факта, че компанията работи на по-голяма печалба в последните месеци, не означава, че през цялата година е било така. Средногодишно няма да имаме свръхпечалба в компания, а по-скоро да се надяваме, че ще има някаква печалба”, каза Хаджидимитров. Той допълни, че в момента „Лукойл” продава на най-ниската цена в Европа.
„Схемата на ценообразуването на горивата е непрозрачна за обществото. Всеки има право на печалба, но нека видим как се формира тази цена. Това, което се развива в Ормузкия проток и другите транспортни услуги, смятам, че цената ще се води нагоре”, каза Хиновски по темата.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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