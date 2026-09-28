Финансовия министър Гълъб Донев определи като "некоректни" критиките от миналата седмица на гуверньора на БНБ Димитър Радев, който заяви, че облагането на свръхпечалбите на банките ще разклати финансовия сектор и ще има трайни негативни последствия.

"Това според мен е излизане извън правомощията на гуверньора на БНБ. Особено финалът на неговото изказване навежда на размисли в друга посока, които са неправилни по отношение на управителя, който и да е той, на Българската народна банка", заяви Донев пред журналисти.

И подчерта, че "гуверньорът на БНБ не трябва да застъпва политически тези". "А той това прави. Това са внушения, които не разбирам защо управителят на БНБ си причинява. Както виждате, законовите проекти бяха пуснати за обществено обсъждане миналата сряда. В събота „Фич“ повиши кредитния рейтинг на България. Мислите ли за перспективата през кредитния рейтинг? Мислите ли, че ако „Фич“ счита, че има нещо, което би застрашило експозицията на банките в България, би застрашило инвеститорите в България, „Фич“ ще повиши перспективата пред кредитния рейтинг на България?", попита финансовият министър.

Fitch повиши перспективата пред рейтинга на България

Донев обясни, че оценката на "Фич" се базира на състоянието на страната преди, както и на това, което се предлага в момента. "Така че нека да бъдем акуратни и прецизни и да подхождаме с разбиране към всяка една информация, която се появява в публичното пространство", призова вицепремиерът.

Финансовият министър посочи, че повечето фирми в секторите, на които ще им бъде взет свръх данък, са чуждестранни и изнасят печалбата си в чужбина и не я инвестират в България. „Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България, да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българският бизнес, да не бъде подпомогнат българският фиск?, попита Донев.



Последва и коментар и от гуверньора на БНБ. В позиция до медиите от Централната ни банка посочват, че решенията за данъчните закони са в ръцете на правителството и парламента, но част от работата на Банката е да оцени евентуалните последици от промените.

Ето и позицията на БНБ:

Във връзка с публични изявления относно позицията на управителя на Българската народна банка от 25 септември 2026 г. БНБ счита за необходимо да уточни следното:

Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка. Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата.

Работодателски организации обаче признават, че тези печалби наистина не се инвестират в България. Но начина, по който ще бъдат облагани не е особено добре измислен.

„Това е доход, който излиза извън страната. Паричен поток, който излиза извън страната. Но въпреки това имаме забележки по методиката по определяне на свръхпечалбата”, заяви изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов.



Експерти също посочват, че в икономическата наука няма термин свръхпечалба. А практиката е такъв данък да се налага само при особено тежки времена.