Осем души са загинали в Тайланд от 16 септември насам заради наводнения, причинени от проливни дъждове. Повече от 500 000 домакинства и около 1,7 милиона души в 27 провинции са засегнати от бедствието, съобщиха властите, цитирани от France24. Най-тежка е ситуацията в Банкок, където е обявено бедствено положение след близо 48 часа непрекъснати валежи.

В някои части на столицата нивото на водата е над половин метър, а над 80 000 души са блокирани в домовете си. Засегнат е жилищен комплекс в източния район Банг Капи, където жителите използвали лодки, за да се придвижват. Водата е заляла паркинги и дворове, а на места електричеството е прекъснато. Доброволци раздават храна на нуждаещи се и събират дъждовна вода за битови нужди.

„Не можем да излезем. Нивото на водата е толкова високо, че ще стигне до врата на висок човек“, разказва пред AFP собственик на апартамент под наем в един от засегнатите комплекси.

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Бедствието е предизвикано от ниско атмосферно налягане над централната част на Тайланд. Облаците са се придвижили към страната в четвъртък, а през следващите около два дни се задържали над региона, предизвиквайки непрекъснати проливни дъждове и гръмотевични бури. Метеорологична станция край Прачун Бури, североизточно от столицата, е регистрирала 213,5 мм валежи за 24 часа между петък и събота, съобщава The Guardian.

В неделя зоната с ниско налягане се изместила на северозапад, което води до отслабване на проливните валежи. Дренажните системи в Банкок позволяват на места нивото на водата постепенно да спадне, но властите предупредиха, че в някои райони все още има високи води. Столичните училища са затворени, а жителите са призовани при възможност да работят дистанционно.

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Осемте потвърдени жертви в Тайланд са регистрирани в три източни провинции - петима души в Са Каео, двама в Чантхабури и един в Сарабури. В Банкок засега няма официално потвърдени жертви.

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Септември традиционно е пикът на дъждовния сезон в Тайланд, но много жители на Банкок определят тазгодишните наводнения като по-тежки от обичайното. Според метеорологичните данни силните валежи са концентрирани в кратък период, което е допринесло за бързото покачване на водите. Експерти предупреждават, че затоплянето на климата може да увеличи интензивността и честотата на екстремните метеорологични явления.

Редактор: Ралица Атанасова