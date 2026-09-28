Американска компания за дигитална криминалистика, за която властите в САЩ твърдят, че е била тайно притежавана и контролирана от руски граждани, е работила по проекти с европейско финансиране, а нейни продукти са достигнали до правоохранителни органи в редица държави в Европа. Това показва разследване на Politico.

Става дума за базираната във Вирджиния Oxygen Forensics, която разработва инструменти за извличане, възстановяване и анализ на информация от мобилни телефони, компютри и други електронни устройства.

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Според американското Министерство на правосъдието компанията се е представяла пред държавните институции в САЩ като независимо американско дружество. Разследващите обаче твърдят, че тя фактически е била притежавана и контролирана от петима руски граждани чрез холдингова компания в Кипър, а софтуерът ѝ е бил разработван от екип в Русия.

Продуктите на Oxygen Forensics са използвани не само в Съединените щати. Според публикацията софтуерът е бил купуван или одобряван за използване от правоохранителни структури в няколко европейски държави.

EXCLUSIVE: A U.S.-based data-extraction firm accused of being secretly run from Russia has worked on EU-backed projects and sold its services to European law enforcement agencies, according to documents seen by POLITICO.https://t.co/DHS86hknms — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 28, 2026

Компанията е имала присъствие и в поне два проекта, подкрепени с европейски средства.

Единият е EVIDENCE - инициатива за подобряване на обмена и използването на електронни доказателства. Проектът е получил над 1,9 млн. евро европейско финансиране между 2014 и 2016 г. Oxygen Forensics е била сред компаниите в областта на дигиталната криминалистика, с които проектът е взаимодействал.

Вторият е INSPECTr – мащабна инициатива по „Хоризонт 2020“, насочена към създаването на обща платформа, чрез която разследващите органи да обработват и анализират дигитални доказателства от различни източници.

По данни на Европейската комисия INSPECTr е получил близо 7 млн. евро европейско финансиране и е продължил от септември 2019 г. до февруари 2023 г.

Важно уточнение е, че Oxygen Forensics не е била член на консорциумите по двата проекта и според Европейската комисия не е получавала пряко финансиране от Брюксел. Случаят привлече внимание, след като Министерството на правосъдието на САЩ обяви обвинения срещу изпълнителния директор на Oxygen Forensics Лий Райбър и руския гражданин Олег Давидов.

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Двамата са обвинени в заговор за извършване на измама. Според прокуратурата пред американските институции е била укривана както действителната собственост на компанията, така и обстоятелството, че софтуерът ѝ е разработван в Русия.

Американските власти твърдят, че петима руски граждани са контролирали Oxygen Forensics чрез компания в Кипър. Същите лица са притежавали и руска фирма, известна преди като Oxygen Software, а по-късно като MKO Systems.

Според съдебните документи разработчиците на софтуера са работили в Русия. Руското дружество е продавало версии на технологията на клиенти, сред които според американското правосъдие са били Федералната служба за сигурност - ФСБ, Следственият комитет на Русия и руското Министерство на вътрешните работи.

Според обвинението след разширяването на американските санкции срещу Русия през 2022 г. руските собственици са били премахнати от публичните корпоративни документи на американската компания.

Прокуратурата обаче твърди, че въпреки това те са продължили да участват във важни решения, да контролират плащания и да разполагат с правомощия върху банковите сметки на дружеството.

Американските власти твърдят още, че през 2022 и 2023 г. пред правителството на САЩ е било декларирано, че Oxygen Forensics няма непосредствен или краен собственик. През 2026 г. според обвинението е било заявено и че руски граждани не участват в разработването на софтуера.

Компанията е имала договори с чувствителни американски институции, включително структури към Министерството на вътрешната сигурност и Сикрет сървис.

Американското Министерство на правосъдието прави важно уточнение - повдигнатите обвинения не означават, че самият софтуер на Oxygen Forensics е бил използван за шпионаж срещу клиентите. В наказателната жалба няма твърдение, че продуктите са съдържали зловреден код или че чрез тях е бил осъществяван неоторизиран достъп до компютърни системи или информация на клиенти.

Разследването на американските власти е насочено към предполагаемото прикриване на руската собственост и контрола върху компанията, както и към произхода на разработвания софтуер. Обвиненията срещу двамата мъже все още не представляват доказана вина и предстои да бъдат разглеждани от съда.

Редактор: Цветина Петкова