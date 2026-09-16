Американските власти повдигнаха обвинения срещу петима души, за които твърдят, че са част от мрежа, работеща за руските разузнавателни служби и свързана с планове за поръчкови убийства и атаки в Съединените щати и Европа. Петимата се издирват, съобщи Министерството на правосъдието на САЩ.

Според разсекретения обвинителен акт мрежата е действала най-малко от 2024 г. и е търсила хора, които да наблюдават набелязани цели и впоследствие да участват в убийства. Американските власти свързват групата и с планове за атаки срещу гражданска и военна инфраструктура в европейски държави, които подкрепят или са възприемани като подкрепящи Украйна.

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Сред предполагаемите цели е бил известен руски дисидент, намиращ се в района на Вашингтон. Името му не се съобщава. Според обвинението през лятото членове на мрежата са опитали да организират убийството му, като са търсили изпълнители на американска територия.

Един от вербуваните първоначално се съгласил да наблюдава набелязаната жертва. Впоследствие обаче отказал да извърши убийството въпреки предложението за възнаграждение до 40 000 долара.

„Обвинени са, че са действали като част от глобална мрежа от убийци, достигаща до Съединените щати, която се е опитвала да вербува американски и чуждестранни граждани за извършване на убийства в полза на Кремъл“, заяви помощник-главният прокурор по националната сигурност Джон Айзенберг.

Като високопоставени членове на предполагаемата мрежа американските власти посочват 63-годишния Юрий Храмеев - бивш полковник от руските разузнавателни служби, 27-годишния му син Кирил Храмеев - офицер от Федералната служба за сигурност на Русия, и 35-годишния кубински гражданин Оемис Ромагоса Дурути, описан като влиятелен представител на кубинската диаспора в Русия.

Обвинени са още 35-годишният кубинец Яйдел Делгадо Суарес и 22-годишният венецуелец Анхел Едуардо Кастро. Според американските прокурори те са участвали във вербуването на хора в САЩ, включително за наблюдението и предполагаемия план за убийство на руския дисидент.

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Разследването свързва мрежата и с друг предполагаем заговор за убийство - този път срещу противник на руските власти в Литва. През 2025 г. американски гражданин е бил вербуван да наблюдава набелязаната жертва, а впоследствие му били предложени 25 000 долара, за да я убие. Той отказал.

Обвинителният акт описва и дейност на мрежата в други европейски държави. Според Министерството на правосъдието през юни 2024 г. Дурути е координирал логистиката около атака в Прага, включително чрез изпращане на потенциални цели и организиране на пътуване на друг участник. През септември същата година той е участвал в организацията на друга атака в Литва.

Американските власти твърдят, че сред набелязаните цели са били обекти от гражданската и военната инфраструктура в европейски държави, свързвани с подкрепата за Украйна.

И петимата са обвинени в заговор за финансиране на тероризъм. Юрий Храмеев, Яйдел Делгадо Суарес и Анхел Едуардо Кастро са обвинени и в заговор за извършване на поръчково убийство. Петимата обвиняеми остават на свобода.

Редактор: Цветина Петкова