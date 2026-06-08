Украинските правоохранителни органи са предотвратили опит за убийство на високопоставен представител на военното разузнаване на страната. Задържан 38-годишен мъж, заподозрян, че е подготвял атентат с FPV дрон срещу говорителя на Главното управление на разузнаването Андрий Юсов, който е и заместник-ръководител на Координационния щаб по въпросите на военнопленниците. Информацията е съобщена от Националната полиция на Украйна, цитирана от „Киев Индипендънт“.

„Русия е жестока и коварна. Всеки украинец може да се превърне в нейна мишена - от войника на фронта до обикновения жител на украински град, който живее под заплахата от ракетни и дронови атаки“, написа Юсов във Facebook.

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Това е вторият публично известен опит за покушение срещу него през последните месеци. През февруари украинските и молдовските власти съобщиха, че са осуетили руска операция с кодовото име „Енигма 2.0“, насочена срещу журналисти, общественици, служители на военното разузнаване и самия Юсов.

По данни на следствието руските специални служби са вербували жител на Киев и бивш военнослужещ с опит в бойни и разузнавателни операции. За организирането на убийството му били обещани 100 хиляди долара, като предварително е получил 10 хиляди долара аванс. Мъжът е събирал информация за ежедневните маршрути, местоживеенето, автомобилите и навиците на набелязаната жертва. След това е планирал атаката с FPV дрон и е започнал да търси оператор с необходимите умения за управление на устройството.

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Заподозреният е бил задържан преди да успее да осъществи плана си при съвместна операция на криминалната полиция, специализирани полицейски части и службата за вътрешна сигурност на военното разузнаване.

При евентуална осъдителна присъда мъжът може да получи наказание доживотен затвор.

Редактор: Ралица Атанасова