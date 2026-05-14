Върховният антикорупционен съд на Украйна разпореди превантивна мярка задържане под стража за бившия началник на канцеларията на президента Володимир Зеленски - Андрий Ермак. Дадена е възможност за внасяне на гаранция от 140 милиона гривни, предаде "Укринформ", като цитира съдията Виктор Ногачевски.

Ермак е заподозрян в корупция, и по-специално в пране на пари. „Съдът постанови: да се ​​приложи превантивна мярка под формата на задържане под стража на Ермак за срок от 60 дни от датата на действителното му задържане. Да се ​​определи гаранция от 140 милиона гривни“, съобщи Ногачевски.

Ако гаранцията бъде внесена, на Ермак ще бъдат възложени редица задължения: да се явява по всяко искане на следователя, детектива, прокурора и съда; да уведомява следователя, инспектора, прокурора или съда за промяна на местоживеенето и местоработата си; да не напуска Киев без разрешението на следователя, прокурора и съда; да предава документите си за пътуване в чужбина на съответните органи; да носи електронно устройство за проследяване.

Освен това, ако бъде платена гаранция, бившият ръководител на президентската канцелария ще трябва да се въздържа от комуникация с редица заподозрени по делото, по-специално с бившия вицепремиер Олексий Чернишов и бизнесмена Тимур Миндич, както и с редица свидетели.

