Седем души са загинали, а единайсет са били ранени, след като дрон е ударил автобус в окупираната от Русия Донецка област.

Междувременно Русия обвини Украйна в убийство на осем цивилни при удара, предаде „Ройтерс“. Назначеният от Русия ръководител на региона Денис Пушилин заяви, че украински дрон е поразил автобуса, когато той спрял, за да се качат пътници в селището Еенакиево в Донецка област. Автобусът пътувал по маршрут от Москва към Симферопол в контролирания от Русия Крим.

Пушилин заяви, че силите на Киев са извършили „пореден акт на безпрецедентна, безчовечна агресия“. Към момента няма коментар на случая от страна на Украйна, която, както и Русия, отрича да взема умишлено на прицел цивилни, отбелязва „Ройтерс“.

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Според руски следователи 53-ма души са били записани за пътуването с автобус. Те добавиха, че е било образувано криминално разследване за „терористична атака“ и че се работи за установяване на имената на отговорните за нея.

На кадри от видео, публикувано от разследващите, се виждат останките на белия пътнически автобус. Металният му покрив е разрушен, вътрешността му е напълно изгоряла и всичките му прозорци са изпочупени.

Говорителката на руското министерство на външните работи Мария Захарова заяви, че атаката е част от украински „лов на цивилни“, а специалният пратеник на ведомството Родион Мирошник каза, че нападението е имало за цел да сплаши цивилното население.

Мирошник обвини Украйна, че използва западната военна и финансова помощ, „за да парализира цивилните транспортни връзки и да създаде непоносими условия за живот“.

Междувременно дронове достигнаха района на Санкт Петербург. Това се случва в момент, когато започва икономическият форум „Руският Давос“.

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Според местните власти са нанесени щети по инфраструктурата и има ранени. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че силите на страната са нанесли удар по руски оръжеен завод на около 500 километра югоизточно от Москва.

Редактор: Цвета Лазаркова