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Според местните власти са били свалени няколко безпилотни апарата
Русия съобщи, че е отблъснала атака с дронове над Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в страната – Санкт Петербург. Според местните власти са били свалени няколко безпилотни апарата, а за щети и жертви не се съобщава.
Междувременно Украйна продължи да отчита тежки последици от руските удари. При снощните атаки в различни части на страната са загинали най-малко 22 души, а около 100 са били ранени.
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