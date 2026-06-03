Русия съобщи, че е отблъснала атака с дронове над Ленинградска област, където се намира вторият по големина град в страната – Санкт Петербург. Според местните власти са били свалени няколко безпилотни апарата, а за щети и жертви не се съобщава.



Междувременно Украйна продължи да отчита тежки последици от руските удари. При снощните атаки в различни части на страната са загинали най-малко 22 души , а около 100 са били ранени.

Редактор: Ина Григорова