Голям пожар избухна в Белоградчик. По първоначална информация огънят е тръгнал от плевня, след като хората в нея варили зимнина.

Пламъците се разпространили много бързо и имало опасност да обхванат близките къщи. Няколко от тях били спасени благодарение на бързата реакция на пожарникарите. Това съобщи за NOVA кметът на Белоградчик Боян Минков.

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По думите му в момента огънят се е разпространил към близката гора. На място има екипи на пожарната, които продължават да гасят пламъците.