Мадона и Тейлър Суифт триумфираха на тазгодишните награди „MTV Video Music Awards“ 2026.

Тейлър Суифт стана най-награждаваният изпълнител в историята на VMA с 33 награди. Преди това тя делеше титлата с Бионсе, като и двете имаха по 30 награди.

Певицата получи първа награда „Artist Director Honors“, която отличава изпълнители, „чиято работа зад камерата е разширила възможностите на музикалните клипове и е допринесла за развитието на изкуството на визуалното разказване“.

„Започнах да снимам музикални клипове и да участвам в тях преди 20 години“, каза Суифт в речта си, като добави, че е участвала в създаването на около 60 музикални клипа, 18 от които е написала и режисирала сама. „Вие, феновете, правите всичко това толкова забавно“, каза тя.

Тя спечели и най-голямата награда за вечерта – „Видеоклип на годината“ – за „The Fate of Ophelia“ от албума ѝ „The Life of a Showgirl“. Суифт посвети тази награда на легендата на кънтри музиката Доли Партън.

По време на церемонията изпълнителката представи и видеоклипа към новата си песен „Patient Zero“. Тя е режисьор на клипа, в който участват Колин Фарел и Дакота Джонсън.

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Двучасовото шоу бе излъчено на живо по CBS от „Peacock Theater“ в Лос Анджелис. Водещ беше Снуп Дог – номиниран 13 пъти за наградите VMA и трикратен техен носител.

Поп звездата Мадона имаше най-много номинации, общо 13, и си тръгна със седем награди, включително за артист на годината.

„Искам да знаете, че през последната година и половина прекарах времето си в търсене на себе си, вярвайки в себе си и създавайки именно тази музика, която исках да създавам. И за мен това наистина е същността на това да си артист. Надявам се всички вие, които сте тук тази вечер, да прекарате следващата година, следващите 10 години или остатъка от живота си, правейки същото – търсейки себе си и вярвайки в себе си“, каза Мадона.

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Тя откри церемонията със сингъла си от 2026 г. „Bring Your Love“ заедно с актрисата и певица Сабрина Карпентър. По-късно същата вечер двете спечелиха наградата за най-добро сътрудничество за тази песен.

Престижното почетно отличие за цялостен принос, изключително влияние и иновации в сферата на музикалните видеоклипове и поп културата беше присъдено на музикантите от култовата група от 90-те години Нирвана. Те спечелиха наградата „Video Vanguard Award“ за 2026 г. Наградата беше връчена на тримата членове на групата – Крист Новоселич, Дейв Грол и Пат Смиър. Вокалистът Кърт Кобейн почина през 1994 г.

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„Те бяха напълно оригинални и винаги безстрашни в епоха, когато статуквото беше стигнало до точката, в която всичко се превърна в шаблон“, каза рапърът от „Public Enemy“ Чък Д за великите представители на грънджа.

Редактор: Цвета Лазаркова