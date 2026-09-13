-
Християна Лоизу: Нищо не ме плаши след ролята ми във „Фантомът на операта“
-
Британската попзвезда Роби Уилямс идва в България
-
Почина гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис
-
Васил Найденов: Гласът му е национално богатство, а личността му - обичана от всички
-
D2 се завърнаха на сцената: Групата подготвя концерти в България и Европа
-
Бони с послание срещу ранните бракове: Семейството трябва да бъде избор, а не резултат от липса на други възможности
Тя е предвидила 26 концерта в рамките на 8 месеца
След 6 години отсъствие заради здравословни проблеми, Селин Дион се завърна на сцената. Кариерата на канадската певица беше прекъсната от рядко неврологично заболяване.
Завръщането й беше много емоционално, като на моменти плачеха както самата тя, така и хилядите фенове в покрития стадион в Нантер.
Хиляди в Париж пяха караоке на открито заради завръщането на Селин Дион на сцената
Концертът би трябвало да е само началото на истинско съживяване на кариерата на певицата. Тя е предвидила 26 концерта в рамките на 8 месеца.Редактор: Цвета Лазаркова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни