След 6 години отсъствие заради здравословни проблеми, Селин Дион се завърна на сцената. Кариерата на канадската певица беше прекъсната от рядко неврологично заболяване.

Завръщането й беше много емоционално, като на моменти плачеха както самата тя, така и хилядите фенове в покрития стадион в Нантер.

Хиляди в Париж пяха караоке на открито заради завръщането на Селин Дион на сцената

Концертът би трябвало да е само началото на истинско съживяване на кариерата на певицата. Тя е предвидила 26 концерта в рамките на 8 месеца.

Редактор: Цвета Лазаркова